Dans l’autre vidéo analysée, on a deux véhicules qui dépassent en trombe par la droite dans un bretelle de sortie d’autoroute, en empruntant la bande d’arrêt d’urgence. La bretelle n’est pas encombrée, la circulation est fluide. On a ici affaire à des conducteurs pressés qui sous-estiment les risques de leur comportement. Tout d’abord, comme un dépassement par la droite n’est autorisé que dans des circonstances très précises, en dehors de ces circonstances, ça peut surprendre le conducteur qui se fait ainsi dépasser et qui ne s’attend pas à cela. Ensuite, ils se rabattent brusquement entre le véhicule dépassé et la fin de la bretelle, faisant ce qu’on appelle communément une queue de poisson, et obligeant à un freinage brusque. Enfin, bien entendu, la bande d’arrêt d’urgence n’est pas une voie de circulation pour gens pressés…mais vous le savez déjà tous !