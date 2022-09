Contacts : l’importance de la visibilité sur la route

Tout d’abord, chaque changement de bande est indépendant des autres, on ne peut pas les enchaîner sans transition, même quand on se rend compte qu’on est à hauteur de la sortie qu’on voudrait prendre (et pas "doit prendre", car c’est une volonté personnelle, jamais une obligation, la nuance est importante !). Chaque changement de bande doit s’annoncer correctement avec les clignotants, ce qui veut dire qu’il faut prendre suffisamment de temps entre les mouvements latéraux pour les annoncer aux autres conducteurs. Concrètement, pour un changement de bande, on annonce son intention plusieurs secondes à l’avance avec ses indicateurs de direction (juste un petit coup de clignotants au moment de tourner le volant, ça ne suffit pas !), on vérifie que le champ est libre qu’on ne va pas couper la route à un autre usager et on effectue alors le mouvement latéral. Une fois ce mouvement latéral effectué, on coupe les clignotants. Et on répète toute l’opération pour un deuxième changement de bande si nécessaire. En pratique, malheureusement, les conducteurs éludent souvent tout ou partie de cet enchaînement pourtant indispensable pour assurer la meilleure sécurité. L’accident filmé par une caméra embarquée de camion et diffusé dans notre émission en est une triste illustration.

Cet accident intervient à une sortie d’autoroute. Les accès et sorties sont des lieux accidentogènes, car les manœuvres d’entrée ou de sortie ne sont pas toujours effectuées correctement. Pour sortir d’une autoroute ou d’une route qui y ressemble, il est essentiel d’anticiper et de se rabattre sur la bande de droite suffisamment en amont de la bretelle pour éviter d’être tenté de faire des manœuvres dangereuses au tout dernier moment. Les conducteurs pressés ou distraits sont la principale source de danger aux sorties. Alors qu’il conviendrait de rouler jusqu’à la sortie suivante si on ne peut pas manœuvrer en toute sécurité, beaucoup de conducteurs préfèrent en effet bâcler leur sortie et (faire) courir des risques en coupant brusquement à travers tout !