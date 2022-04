Contacts : faire attention aux cyclistes sur les pistes cyclables

Cette distance est portée à 1m50 hors agglomération. Même si le cycliste est sur une piste cyclable et non sur la chaussée, cette distance doit être respectée, car cette règle de comportement est générale, et ne vise pas que le dépassement de vélos circulant sur la chaussée. Le camionneur aurait dû s’écarter davantage, dans la mesure du possible, ou sinon, patienter. De plus, dans le cas de la vidéo, le camion est aussitôt ralenti par la circulation. Le camionneur a donc frôlé le cycliste pour rien, car celui-ci va rapidement se retrouver devant le camion.

Cette distance latérale minimale est vraiment une chose importante pour les cyclistes et cyclomotoristes. Le déplacement d’air d’un véhicule qui passe trop près peut déséquilibrer un deux roues. Et ça fait de toute façon très peur au cycliste ou au cyclomotoriste de se faire frôler par un gros véhicule plus rapide.