Pendant 20 épisodes, "Contacts" décodera des situations particulières avec un échantillon d’usagers de la route (automobilistes, cyclistes, piétons, chauffeurs poids lourds, …) et des experts afin de vous donner des conseils de sécurité routière ou de tout simplement vous rappeler le Code de la route. Et vous le verrez, ce n’est pas toujours évident de répondre aux questions posées par Daniela Prepeliuc.

Si vous aussi vous avez été témoin d’une situation particulière et que votre véhicule (vélo, moto, camion, trottinette ou voiture) est équipé d’une caméra embarquée, n’hésitez pas à nous partager la (les) vidéo(s) ! Comment faire ? Rien de plus simple, il vous suffit de scanner le QR code qui vous emmènera sur notre formulaire et d’envoyer vos vidéos en nous indiquant uniquement votre adresse email ainsi que votre nom et prénom. C’est gratuit et cela ne vous prendra que quelques minutes.

Si vous avez des questions plus générales concernant le Code de la route ou si vous souhaitez poser une question précise par rapport à la sécurité routière, n’hésitez pas à les poser en vidéo à l’aide de votre smartphone (format horizontal) ou de votre ordinateur. Là encore, il vous suffit de scanner le QR code durant l’émission ou de remplir le formulaire que vous trouverez en bas de cet article ou dans vos capsules Contacts ! Daniela Prepeliuc et son binôme Olivier Quisquater se feront un plaisir d’y répondre lors d’un prochain épisode de votre émission de sécurité routière.