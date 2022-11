Contacts : distances de sécurité – deux cas pratiques

Alors, quelle est la bonne distance de sécurité ? Le Code de la route ne donne pas de notion chiffrée. Mais les experts en sécurité routière recommandent la règle des deux secondes, aussi appelée la règle des deux crocodiles. Si on est capable de prononcer " un crocodile, deux crocodiles " entre le moment où le véhicule devant soi franchit totalement un point de repère et le moment où on l’atteint soi-même, c’est qu’on est à la bonne distance de sécurité minimale dans de bonne conditions de circulation. Il faudrait laisser également un espace identique quand on se rabat devant un autre véhicule, même si c’est plus difficile à calculer. Mais si vous avez l’habitude de respecter cette règle des deux secondes, il ne vous sera pas trop difficile de sentir quand il est trop tôt pour vous rabattre. Attention cependant à l’effet déformant des rétroviseurs latéraux. Pour la distance réelle entre vous et un autre véhicule, mieux vaut se fier au rétroviseur central, qui vous montre la distance réelle. Et n’oubliez pas d’utiliser vos clignotants bien à temps, et pas juste au moment d’entamer votre mouvement latéral.

Rappelons aussi une consigne importante qui concerne les conducteurs qui se font dépasser, même sur autoroute : 16.7. Tout conducteur qui va être dépassé par la gauche doit serrer à droite le plus possible et ne peut accélérer.

Quand un conducteur qui se fait dépasser accélère, ça ne peut que fausser, voire empêcher que cette obligation de se rabattre sans provoquer de gêne puisse être respectée ! Donc, dans tous les cas, quand un véhicule va vous dépasser, maintenez votre allure, mais ne l’augmentez pas !