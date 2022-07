Contacts : Des départs en vacances en toute sécurité

Dans ce nouveau Contacts, nous avons répondu à deux questions ayant trait aux loisirs et aux départs en vacances. Et en particulier, en rapport avec les camping-cars et caravanes.

Une des deux questions portait sur les porte-vélos. Les conditions d’utilisation ne changent pas selon qu’on ajoute un porte-vélos sur une caravane, un camping-car ou une voiture. La police est parfois confrontée à des pertes de vélo, particulièrement en période de vacances. Voilà pourquoi ce porte-vélos doit être solidement fixé au véhicule, de même que les vélos sur le dispositif. Il est bon de contrôler à chaque pause lors d’un long trajet que les fixations n’ont pas bougé. Même si des progrès importants ont été réalisés sur la qualité des fixations, des vibrations répétées peuvent à la longue desserrer l’une ou l’autre d’entre elles.

Un autre point important concerne le modèle à choisir pour son véhicule. La plupart des modèles vendus actuellement se placent sur le hayon arrière ou sur l’attache-remorque. Les modèles sans feux ou porte-plaque posent souvent problème car ils ne conviennent pas à la majorité les véhicules. En effet, le Code de la route vous impose de garder dégagés les feux et l’immatriculation. Si vous voulez être certain, en cas de contrôle policier, de ne pas courir un risque de procès-verbal, voire, pire encore, de devoir laisser sur place vos vélos, il est bon de choisir un modèle qui dispose d’un rappel des feux arrière de votre véhicule et d’un porte-plaque pour y placer une reproduction de votre immatriculation.