Contacts : Cyclistes, deux vidéos qui posent question sur les GSM et les passages pour piétons

Pour un automobiliste, se pose la question de savoir si le smartphone est connecté à l’électronique du véhicule par le Bluetooth, et qu’on passe via celle-ci pour utiliser les applications du téléphone, est-ce que le téléphone doit en plus être fixé. Le texte de loi n’est pas clair à ce sujet, mais puisque le conducteur passe par le véhicule pour utiliser les fonctionnalités du téléphone, il semble raisonnable de considérer qu’il n’utilise pas directement le téléphone, et que celui-ci peut alors se trouver ailleurs que fixé au véhicule. Question à suivre avec la jurisprudence future ou une éventuelle circulaire des parquets. Autre question importante : est-ce qu’on ne craint d’office rien si son GSM, sa tablette ou son GPS sont bien fixés ? Ce n’est pas aussi simple. En cas d’usage problématique qui est à expliquer dans le PV, un policier pourrait sanctionner, sur base d’un autre article du code, un usage qui entrainerait par exemple trop de distraction, et ça peut jouer également sur la responsabilité en cas d’accident…

La deuxième question de l’émission est de savoir si un cycliste peut traverser à hauteur d’un passage pour piétons. Sans nous étendre outre mesure sur le sujet, la réponse est que rien ne l’interdit formellement, mais le cycliste ne bénéficiera d’aucune forme de priorité, certainement pas sur les piétons qui traversent, mais pas plus sur les autres conducteurs qui vont franchir le passage pour piétons. Pour ne pas se mettre en danger les piétons ou lui-même, ni engager sa responsabilité, un cycliste a donc tout intérêt à descendre de son vélo et à se transformer en piéton pour quelque mètres. Il n’y a pas de honte à mettre brièvement pied à terre, mais malheureusement, en pratique, peu de cyclistes adoptent ce comportement pourtant hautement préférable au fait de traverser un passage pour piétons sur le vélo.