Pensez aussi à respecter spontanément la règle récente du couloir de secours ! " Spontanément " veut dire qu’il ne faut pas attendre l’arrivée d’un véhicule en mission prioritaire pour y penser ! Pour rappel, en cas de formation de file, sur les routes à plusieurs bandes de circulations, les conducteurs situés sur la bande la plus à gauche s’écartent le plus possible vers la gauche, et ceux sur la ou les autres bandes serrent le plus possible à droite. Quand le couloir de secours est appliqué anticipativement, un véhicule prioritaire gagne un temps précieux s’il doit passer par là…