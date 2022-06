Contacts : comment bien aborder un carrefour ?

Dans ce nouveau Contacts, c’est le franchissement d’un carrefour qui est examiné au travers de vidéos de caméras embarquées.

Les carrefours sont les lieux où se concentrent le plus d’accidents, ce qui n’est pas tellement surprenant, puisque c’est là qu’on croise le plus souvent la trajectoire d’autres usagers.

Il faut donc les aborder avec la plus grande prudence, y compris dans une certaine mesure quand on a la priorité de passage. Cela est dit dans le code de la route : " le conducteur abordant un carrefour doit redoubler de prudence pour éviter tout accident ". C’est une règle qui vise tous les conducteurs. Par contre, le texte dit ceci à ceux qui sont débiteurs de la priorité : " le conducteur qui doit céder le passage ne peut poursuivre sa marche que s'il peut le faire sans risque d'accident, compte tenu de la position des autres usagers, de leur vitesse et de la distance à laquelle ils se trouvent ".

Evidemment, en cas d’accident, on va forcément analyser qui bénéficiait de la priorité de passage. Mais la jurisprudence invite à ne pas considérer que la priorité est toujours absolue. Par exemple, des conducteurs bénéficiant de la priorité de droite, mais roulant de manière un peu trop agressive, ont vu leur responsabilité engagée suite à un accident.

Mais revenons aux deux situations analysées par nos caméras embarquées.