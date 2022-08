Contacts : chemins et sentiers, quelles sont les règles ?

Dans notre dernier numéro de Contacts, nous vous emmenions au cœur d’une forêt wallonne, pour parler des chemins et sentiers.

Le code de la route n’est pas très axé sur la circulation sur ces voies publiques, car ce n’est pas là que se concentrent les accidents les plus graves. Il fait tout de même la distinction entre chemins et sentiers, qui sont dans les deux cas des voiries non aménagées pour la circulation en général, mais le sentier est tout au plus assez large pour la circulation des piétons. Pour les forêts publiques, le code de la route sert de base aux différents codes forestiers régionaux, qui comprennent aussi de la signalisation spécifique qui est à prendre en compte par les promeneurs. Quant aux forêts privées, elles sont gérées… par le propriétaire, qui peut imposer ses propres restrictions.

Mais revenons sur les forêts publiques. Même si la matière est régionalisée, c’est en gros la même chose partout.

On distingue plusieurs types de voyageurs : les piétons, les cyclistes, les véhicules à moteur, les cavaliers, les skieurs…

Et on distingue trois catégories de voiries forestières : la route, le chemin et le sentier