Contacts : centristes et chantiers autoroutiers…

Rappelons qu’en Belgique, sur autoroute, on roule à droite à quelques exceptions près : si on suit des marquages et signaux qui indiquent des directions à l’approche d’un échangeur, si on effectue des dépassements successifs ou si la circulation est dense et que des files se forment. En dehors de ces cas, on doit rouler à droite même si on trouve plus commode pour soi-même de ne pas le faire. Les centristes poussent d’autres conducteurs à effectuer des manœuvres supplémentaires pour les dépasser et sont à la base de ralentissements sur la 3e bande de l’autoroute, car le trafic s’y concentre à cause de l’obligation de dépasser par la gauche. Aucune de ces deux situations n’est favorable à la sécurité et à la mobilité. Dès lors, ce comportement égoïste doit être évité autant que possible.

Conscient de la gêne et des risques accrus que ce comportement engendre, le législateur a augmenté il y a quelques années la sanction de l’infraction qui consiste à ne pas se rabattre après un dépassement, alors qu’on n’en effectue pas immédiatement un autre. L’infraction est ainsi passée du premier degré au second degré (116€ au lieu de 58€ minimum).