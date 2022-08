Consultante en sensibilité politique et culturelle : un nouveau métier dans le jeu vidéo

Stray est un jeu objectivement bien réalisé : il est très immersif, le fait d’incarner un félin nous permet un déplacement fluide, l’ambiance sonore et la bande-son sont tamisées, et puis, un chat, c’est si mignon. Mais là où le jeu pèche, c’est dans l’interprétation et la représentation de son environnement.

Comme on l’expliquait plus haut, les bas-fonds représentés dans Stray font écho à la citadelle de Kowloon, située à Hong-Kong, qui a été démolie en 1993. Cette citadelle laissait à peine traverser la lumière du jour, la vie en son sein était difficile pour les habitants en raison de la densité de population à l’époque (on parle de 1,9 million d’habitants/km2 en 1987). Il s’agissait d’un lieu rempli d’histoire : au début servant de base militaire sous la dynastie Qing, les Chinois et les Britanniques se la sont ensuite disputée, la citadelle deviendra juridiquement une enclave chinoise dans une Hong Kong britannique. Les conditions de vie dans les années 1980 y étaient précaires : maisons closes, trafic de drogue, casinos.

Comme on l’apprend chez nos confrères de Kotaku dans leur article dédié à Stray, les développeurs de BlueTwelve ont trouvé que ce lieu désormais disparu était "un parfait terrain de jeu pour un chat", impliquant également que la structure de cette citadelle était si complexe qu’elle pouvait y accueillir de nombreux détails une fois transposés dans le jeu.

Le fait que Stray n’ait pas gardé tout le poids historique de la citadelle ne pose pas tant de problèmes que ça, au final. En effet, l’histoire du jeu semble se dérouler dans un schéma postapocalyptique, des années, voire des siècles après notre ère. Il n’y a plus d’humains. Seulement des chats et des robots.

Cependant, si on prend en compte le fait que les humains aient disparu, on se demande pourquoi un robot porte un chapeau conique traditionnel, un élément souvent vecteur de cliché asiatique, d’orientalisme. On retrouve cet élément sur plusieurs posters dans le jeu également. Pourquoi choisir un chapeau très répandu dans l’entièreté de l’Extrême-Orient si l’on désire représenter une ancienne citadelle hongkongaise enfermée dans l’obscurité ? De même, plusieurs références japonaises se sont glissées dans le jeu : un robot répondant au nom de Ronin (qui est un samouraï sans maître) et une affiche numérique où l’on peut voir le mot "neco", inspiré du mot japonais "neko", qui signifie "chat".

On peut voir ces détails plus précisément dans le thread de Jessie Lam, une concept-artiste dont la famille est originaire de Hong-Kong.