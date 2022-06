Construction : le bois et les matériaux écologiques face aux enjeux climatiques

Une toiture végétale va rafraîchir d’environ huit degrés la température de la pièce

Olivier Fernandez, gérant de Floratoit, souligne que la nature fait bien les choses surtout lorsque les canicules et les orages sont de plus en plus fréquents : " Une étude du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment démontre qu’une toiture végétale va rafraîchir d’environ huit degrés la température de la pièce qui se trouve sous la toiture végétale. En ville, toutes ces toitures plates noires représentent des concentrations de chaleur. Ce sont des surfaces qui peuvent monter en plein été jusqu’à 70 degrés. Une fois végétalisées, elles vont rester autour de 35° environ en plein soleil. Et le phénomène de l’évapotranspiration du végétal va générer un halo d’humidité qui rafraîchit l’atmosphère ambiante en ville. En termes d’isolation thermique lors des canicules, c’est très efficace. De plus, cela sert de tampon hydraulique. Comme un bassin d’orage, la toiture végétalisée ralentit l’écoulement de l’eau surtout en cas de fortes pluies, vers les égouts. "

Biodiversité et forces de la nature

Au-delà de toutes ces qualités, un toit végétalisé sert également de frein acoustique et fait disparaître le bruit d’impact de la pluie sur la toiture. Multicolore, le tapis de sedum offre un confort esthétique contrairement au roofing. De plus, il protège l’étanchéité du toit des rayons ultraviolets ce qui augmente la durée de vie de la membrane. Olivier Fernandez ajoute que cette plante grasse a encore d’autres précieuses vertus : " Le sedum contribue à la biodiversité dans les zones urbaines. Les abeilles l’adorent car c’est une plante mellifère où elles trouvent refuge. Cette variété de sedum a aussi la faculté particulièrement intéressante de se contenter d’assez peu d’eau. Elle peut supporter des pics de pluie sans problème, et de surcroît ce sont des plantes qui supportent bien des longues conditions de sécheresse ". Autant de raisons qui poussent de nombreuses communes de Belgique à imposer du végétal sur les toitures plates, en fonction de différents critères comme la surface, rénovation, régularisation urbanistique, etc.

Souvent plus coûteux que pour une construction ou une isolation classique, les matériaux écologiques offrent un retour sur investissement au fil du temps durant lequel les enjeux climatiques sont plus que jamais urgents.