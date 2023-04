Construction : le béton tente de s'adapter pour survivre au réchauffement climatique.

Beaucoup de cimentiers poussent aussi pour obtenir des aides publiques afin de développer le captage du CO2 émis. Mais ces technologies de captage et de stockage sont "encore coûteuses et non maîtrisées", dénoncent Ecocem et le réseau Action Climat dans une tribune commune récente.

Ils demandent une accélération de la révision des normes et des standards, notamment en Europe, pour entériner les innovations technologiques déjà connues, qui servent à créer des ciments bas carbone et à réduire de 75 à 20% la part de clinker dans le ciment.

"La révision de ces normes s'effectue sur un temps long, a minima 10 ans, qui n'est compatible ni avec l'urgence climatique ni avec l'état des innovations en cours", écrivent-ils. "Avec un déploiement à grande échelle, l'empreinte carbone du ciment serait réduite de 70%. L'industrie cimentière contribuerait alors à une baisse de 4% des émissions mondiales", estiment-ils, en demandant aussi de favoriser les solutions à bas carbone dans les commandes publiques.