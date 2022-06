Construction innovante à Louvain-la-Neuve : des poutres en acier de seconde main pour bâtir un business center associatif

Et ce n’est pas tout. On trouvera dans ce bâtiment d’autres équipements et d’autres matériaux de récupération : mobilier, luminaires, portes et cloisons notamment. Tout cela a permis d’alléger la facture (le coût final avoisine les huit millions d’euros), mais l’argent n’est pas le moteur principal.

"On le fait essentiellement par conviction, c’est notre philosophie de construire des immeubles à l’image des locataires et des membres. C’est-à-dire le plus écologique et le plus durable possible. Par rapport à de l’acier neuf, on serait dix fois moins impactant en termes de CO2. Et par rapport à du bois neuf, on serait deux fois moins impactant. Donc c’est très avantageux. Par ailleurs, c’est aussi une passion partagée par pas mal de membres de notre équipe, qui aiment beaucoup être un peu pionniers dans ce secteur."