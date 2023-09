Construction de maisons en bois : les Wallons techniquement à la pointe

La construction d’habitations en bois n’a vraiment démarré en Belgique qu’il y a une quinzaine d’années. Pourtant le secteur est déjà à la pointe de la technologie au point que des constructeurs renommés veulent voir comment on travaille ici. Une délégation québécoise vient d'ailleurs de visiter plusieurs entreprises wallonnes.

Une question de main d’œuvre

En Belgique, on construit 1 maison sur 10 en bois alors qu’au Canada, 95% des habitations passent par cette technique. Dans ces conditions, on imagine que la préfabrication et le montage de maisons en bois y sont bien rodés. Pourtant, les Québécois sont face a un souci: là-bas comme ici, il est difficile de recruter du personnel dans la construction. Or en Wallonie, cette question a été très tôt anticipée par les grandes entreprises du secteur.

Informatisation et automation

A Ciney, Olivier Biron, responsable financier chez Chimsco, explique qu’il y a 15 ans déjà, la société dans laquelle il travaille a senti la nécessité d’avancer vers l’informatisation et l’automation. Dans son entreprise, une partie importante des tâches se fait en atelier, à l’abri des intempéries, en utilisant notamment, quand c’est possible, des modules standardisés. Les machines sont calibrées pour exécuter des tâches programmées dès l’esquisse du projet. Cela accélère la construction, la rend plus confortable pour le personnel, plus rentable pour l’entreprise et permet de répondre à davantage de commandes.

Innovation limitée aux grands acteurs

C’est donc cette expertise développée en Wallonie qui intéresse les constructeurs canadiens qui, jusqu’ici, ont plus tablé sur des procédés manuels.

Cela étant, même ici, il faut reconnaître que l’informatisation et l’automation n’est pratiquée massivement que par 10 ou 15 entreprises sur 100 actives dans ce créneau. Mais à elles seules, ces sociétés ont réussi à capter 60% du marché.