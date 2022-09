Construction de la haute école d’agronomie à Ciney : la Province espère accueillir plus d’élèves et devenir un pôle de référence

Actuellement, le bachelier en agronomie compte 200 étudiants – un chiffre relativement stables malgré une baisse pendant la crise sanitaire. Les cours se donnent sur le site de l’EPASC, l’école d’Agronomie et des Sciences de Ciney, école secondaire gérée également par la Province. Une situation qui peut sembler cohérente sur le plan pédagogique, mais qui n’est pas idéale. "Depuis 35 ans, nous vivotons dans un bâtiment qui n’était pas prévu pour ça, puisqu’il s’agit d’un ancien atelier automobile dans lequel des classes et un auditoire ont été aménagés", explique Thibault Fiasse, directeur du département agronomie à la Haute Ecole. L’auditoire est trop petit, il n’y a pas de cafétéria, les sanitaires sont étriqués. "Pour les travaux en laboratoire, il faut naviguer entre deux sites. Ce n’est clairement plus adapté à nos besoins." Le nouveau bâtiment de deux étages accueillera 6 salles de classe, un auditoire de 227 places et cinq laboratoires. "Nous allons pouvoir développer des nouveaux projets de recherche, mais aussi d’accueillir de la formation continue pour les agriculteurs, par exemple."