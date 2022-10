Construction d’une maison en bois singulière et originale avec bardage en Shou Sugi Ban dans la région de Beloeil

Venu tout droit des Etats-Unis, le " coliving " se développe dans les villes wallonnes. Une nouvelle façon d’habiter qui combine espaces " privatifs " et partage d’espaces " communs ". Un concept que l’on retrouve chez Ikoab, une start up de Charleroi, dont le jeune chef d’entreprise cartonne avec ses colocs branchées pour les jeunes et les 45 +. Des innovations sociales et sociétales qui répondent à de nombreux enjeux de demain !