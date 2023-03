Construction : bâtir durable devient plus abordable

L'éco-construction consiste à bâtir à base de matériaux naturels issus du monde végétal ou animal. Outre son aspect écologique, ce genre de construction est bien plus rapide qu'une construction traditionnelle, grâce à sa pré-fabrication en partie en atelier.

"On a toujours tendance à dire qu'une construction en bois coûte plus cher que le traditionnel. Aujourd'hui je pense que cela s'inverse", explique Bruno Riche, administrateur de Stabilame. "Tous les matériaux biosourcés sont peu soumis aux problèmes de l'énergie et deviennent donc de plus en plus compétitifs par rapport au ciment ou au béton qui continuent à flamber."

La Wallonie dispose d'un cluster - un centre de compétences - visant à développer cette filière du biosourcé. Dans un secteur responsable de 38% des émissions de CO2 en Europe, l'éco-construction est amenée à se développer. Pour l'instant, elle représente 10% du marché en Belgique.