"Constellations brisées", visibiliser les femmes qui ont aimé des femmes durant la Seconde Guerre mondiale

Pour saisir les enjeux de cette exposition, quelques lignes sur ces héroïnes de l’ombre… Marguerite Chabiron a été arrêtée par la Gestapo en janvier 1944 pour avoir hébergé et aidé des résistantes nantaises en fuite. Elle a été déportée en septembre 1944 au camp de concentration pour femmes de Ravensbrück duquel elle a survécu. Henny Schermann, pour sa part, était une jeune femme juive de Francfort-sur-le-Main. Elle a été incarcérée dans le camp de Ravensbrück le 1er mars 1940. Qualifiée de "lesbienne érotomane" et de "juive apatride", elle figurait sur la liste des personnes à éliminer et a été gazée en 1942 à Bernburg.

Elsa Conrad, elle, est née en mai 1887 à Berlin. Dans les années 20, elle travaillait dans plusieurs dancings et clubs lesbiens de la capitale allemande, lieux interdits ensuite sous le régime nazi. Elle a été arrêtée en 1935 et condamnée en raison de ses positions politiques, de sa classification comme "demi-juive" et de son lesbianisme. Emprisonnée en 1937 au camp de Moringen, elle a été relâchée à condition de s’exiler.

Ces histoires entrent en échos avec le présent

Quant à Suzanne Leclézio et Yvonne Ziegler, elles se sont rencontrées à Paris dans les années 30. En 1943, elles se sont engagées dans la Résistance. À l’été 1944, elles ont été arrêtées par la Gestapo et déportées. Après le périple des marches de la mort, elles sont restées côte à côte, et ce, jusqu’à la fin de leurs jours en maison de repos.

Eva Kotchever, elle, est née en Pologne dans une famille juive. À l’âge de 20 ans, elle a émigré aux États-Unis. Dans les années 20, elle y a ouvert des lieux anticonformistes avec sa compagne Ruth Norlander, une peintresse anarchiste. Aussi, elle a publié Lesbian Love. En 1926, elle a été arrêtée pour "trouble à l’ordre public" et "publication d’un livre immoral". Expulsée des États-Unis et exilée en Pologne, elle a ensuite gagné la France où elle a rencontré en 1933 Hella Olstein Soldner, une artiste juive et résistante d’origine polonaise. Elles ont été arrêtées en 1943 et déportées vers Auschwitz-Birkenau, d’où elles ne sont jamais revenues.