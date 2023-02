"Constantine 2" avec Keanu Reeves verra bien le jour malgré la restructuration de DC Studios

Le film "Constantine" sorti en 2005 avec Keanu Reeves aura bel et bien une suite malgré les rumeurs survenues après la restructuration de DC Studios.

L’année dernière, il a officiellement été annoncé que "Constantine 2", toujours avec Keanu Reeves (qui réclame régulièrement une suite depuis des années) dans le rôle de John Constantine, expert occulte et chasseur de démon, verra le jour. Malgré la restructuration de DC Studios avec la nomination de James Gunn et Peter Safran à la présidence, le film est devrait bien se faire. Il trouverait sa place une zone un peu particulière du DCU (le DC Cinematic Universe) appelée "Elseworlds" destinée à accueillir des projets à part comme Joker 2 et les films The Batman avec Robert Pattinson.

Comme le rapporte Digital Spy, plusieurs projets DC tels que "Wonder Woman 3" de Patty Jenkins, les suites de Black Adam avec Dwayne Johnson ou encore le retour d’Henry Cavill en tant que Superman ont été annulés par le duo Gunn et Safran. Mais une source anonyme de Warner Bros. a confirmé à Entertainment Weekly que la suite de Constantine est maintenue malgré le nouvel agenda. Une nouvelle qui permet donc de taire les rumeurs.

Francis Lawrence, à qui on doit notamment "Je suis une légende" et "Hunger Games" revient pour diriger la toute nouvelle aventure de Constantine et c’est Akiva Goldsman qui écrira le scénario et qui produira le projet aux côtés de J.J. Abrams et Hannah Minghella.

En attendant, regardez le documentaire "Keanu Reeves, messie pop".