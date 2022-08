Constantin, repéré par Ed Sheeran, reprend "Shape Of You"

Ce matin, dans Le 8/9, Constantin est venu vous raconter comment il s’est retrouvé à chanter un titre avec Ed Sheeran au Sportpaleis. Il accompagne son anecdote d’une reprise de Shape Of You, ainsi que de son single Love Someone, en live dans le 8/9.

Constantin est un jeune talent avec un univers bien à lui. Avec plusieurs singles à son actif, LOVER, Love Someone, Constantin a un univers que l’on a envie de découvrir d’avantage. Et nous ne sommes pas les seuls, Ed Sheeran aussi a eu ce coup de cœur.

Constantin raconte qu’il avait gagné un concours organisé par Warner Music, pour participer à un "meet and great" juste avant le concert d’Ed Sheeran au Sportpaleis. Il a donc assisté showcase privé lors duquel, il chantait en harmonie sur les titres. Ed Sheeran l’a alors entendu et l’a invité à partager une chanson sur scène avec lui. Devant une centaine de personnes Constantin a vécu un moment important pour sa carrière, il a chanté en duo avec le chanteur britannique.

Dans Le 8/9, il reprend donc Ed Sheeran et son titre Shape Of You. Il profite également de son passage pour vous faire découvrir son single Love Someone, un titre qu’il a écrit un jour où il se sentait très amoureux quand il vivait à Londres.