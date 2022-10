Constantin interprète huit chansons avec une suite d’accords à la guitare

Vous ne connaissez peut-être pas encore son nom et pourtant il a déjà partagé la scène avec des artistes internationaux comme Ed Sheeran et 24kgoldn. Une bonne étoile semble accompagner le jeune chanteur qui était de passage dans Le 8/9 pour remplacer notre Jean-Luc Fonck national et sa traditionnelle chanson du vendredi sur VivaCité.

Pas de mots imposés par les auditeurs à placer dans une chanson inédite cette fois-ci, mais un autre défi de taille attendait l’artiste : restituer huit chansons populaires avec une seule suite d’accords, le tout en moins de 4 minutes.

Défi relevé avec les titres suivants :

Aicha – Khaled

Dernière danse – Kyo

L’aventurier – Indochine

Lady Melody – Tom Frager

Ai Se Eu Te Pego – Michel Télo

As It Was – Harry Styles

Bruxelles, je t’aime – Angèle

Une prestation à revoir en haut d’article. Le 8/9 vous donne rendez-vous du lundi au vendredi sur VivaCité et La Une : découvrez le programme des invités.