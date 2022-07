Constance Wu a tenté de se suicider à cause des réseaux sociaux

En 2019, Constance Wu s’est exprimée sur son compte Twitter concernant la sitcom dans laquelle elle jouait, "Fresh Off the Boat". Elle trouvait dommage que le projet soit reconduit car elle devait alors mettre ses autres projets sur pause. Bien que ses propos n’attaquaient personne, une actrice asiatique n’a pas manqué de l’incendier et de la qualifier de "fléau pour la communauté asiatique américaine". "J’ai commencé à avoir l’impression que je ne méritais même plus de vivre. Que j’étais une honte pour les Asams (Asian Americans) et qu’ils se porteraient mieux sans moi." s’est confiée Constance Wu qui a été sauvée par un ami qui l’a immédiatement conduite aux urgences. Après ce drame, l’actrice de "Crazy Rich Asian" s’est détachée des réseaux sociaux pour se focus sur sa santé mentale.