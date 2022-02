Constance Labbé : rencontre avec le nouveau visage de la série "Balthazar"

Comment êtes-vous arrivée dans cette série ?

Par un système de casting classique : j’ai été contactée par une directrice de casting pour les premières auditions et j’ai ensuite eu un call-back. Lors du deuxième casting, il y avait Franck Brett (le réalisateur), Tomer Sisley et Clotilde Germain (la créatrice de la série). Tomer était là pour me donner la réplique. Ce casting a duré une heure et demi. Ça a été très riche, très chouette mais aussi très dur, car ils ne savaient pas forcément quel genre de personnage ils voulaient. Tomer a été très généreux en termes de jeu et d'implication dans ce casting. Ça m’a aidé et ça m’a permis de montrer qui j’étais vraiment. Deux semaines plus tard, j’ai eu la réponse, et on a commencé à tourner très rapidement.

Qu’est-ce qui vous a plu dans ce personnage ?

Je lui ressemble à plusieurs égards. Elle est sportive, indépendante et un peu solitaire. Elle fuit ses problèmes et ne veut pas d’attache. Je n’aime pas du tout ce terme, mais elle a ce coté "garçon manqué" que j’aime. Elle est autant à l’aise avec les hommes qu'avec les femmes et s'en fout de ce que les gens pensent d'elle. C’est génial, car c’est un personnage qui a émergé grâce à tout le monde : les auteurs qui l’ont imaginé, mon énergie qui était particulière, Franck (le réalisateur, NDLR.) qui m’a orienté vers des zones où je n'aurais pas forcément été, et Tomer Sisley qui m’a conseillé, m’a accueilli et avec qui j'ai travaillé le personnage. On ne voulait évidemment pas remplacer Hélène Bach, on voulait un nouveau duo.

Avez-vous senti que votre arrivée était l'occasion de donner un nouveau souffle à la série ?

Non, car je n'avais pas de point de comparaison. Mais heureusement que je ne l'ai pas ressenti et que je ne me rendais pas compte de l’enjeu que ça représentait, car ça m’aurait mis beaucoup de pression. Tout le monde a eu la finesse de ne pas me le dire. En tant que comédienne, lorsqu'on arrive sur un projet, on ne sait pas ce qui s’est dit, pas dit, ce qui s’est joué. Et heureusement ! Si on sait, ça peut tétaniser.