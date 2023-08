Consommées régulièrement, les fraises seraient bénéfiques pour les fonctions cognitives.

En salade, en smoothie ou à même la barquette, les fraises font le bonheur des petits et des grands tout au long de l'été. Une bonne nouvelle si l'on considère qu'elles recèlent de nombreux bienfaits pour la santé, comme le révèle une nouvelle étude présentée au meeting annuel de l'American Society of Nutrition. Consommer des fraises régulièrement permettrait notamment d'améliorer ses fonctions cognitives et de faire baisser sa tension artérielle.

On le sait, il est recommandé de consommer cinq portions de fruits et légumes par jour pour profiter de leur apport en fibres, vitamines et minéraux et par extension, de leurs bienfaits sur la santé. Chose sans doute plus facile en été avec une grande variété de fruits, qui permet d'allier nutrition et gourmandise. Et les fraises font incontestablement partie du lot !

Cela tombe bien puisqu'une nouvelle étude fait état de leurs nombreuses propriétés pour la santé. Menés par des chercheurs de l'université d'Etat de San Diego, aux Etats-Unis et publiés à l'occasion de Nutrition 2023, ces travaux trouvent leur source dans de précédentes recherches faisant état de bienfaits sur la santé métabolique, cardiovasculaire et cognitive.