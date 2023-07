Consommé avec modération, l'alcool pourrait réduire le risque de maladies cardiaques liées au stress.

On connaît déjà les effets néfastes à court et long terme d'une consommation excessive d'alcool mais certaines études ne cessent de mettre en avant certains bienfaits associés à une consommation plus modérée, voire légère. Et ce, bien que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ait récemment rappelé que "la consommation d’alcool n’est jamais sans danger pour la santé, quelle que soit la quantité consommée". Reste que les scientifiques cherchent désormais à comprendre et à déterminer les mécanismes à l'origine des potentiels effets protecteurs de l'alcool afin de les reproduire via des approches moins néfastes pour la santé des populations.

C'est ce qu'ont cherché à faire des chercheurs du Massachusetts General Hospital, aux Etats-Unis, qui révèlent pour la première fois les raisons pour lesquelles il existe un lien entre consommation légère à modérée d'alcool et santé cardiaque. Publiés dans le Journal of the American College of Cardiology, leurs travaux suggèrent que de faibles quantités d'alcool permettraient à long terme de réduire le signal du stress dans le cerveau, et par extension de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. "Nous ne préconisons pas la consommation d'alcool pour réduire le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral en raison d'autres effets préoccupants de l'alcool sur la santé", explique toutefois le Dr Ahmed Tawakol, cardiologue, dans un communiqué.