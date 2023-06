Consommation : le prix du lait augmente au supermarché, mais les producteurs gagnent moins

Depuis quelques mois, les consommateurs font face à une inflation pour de nombreux produits dans les supermarchés. Le secteur laitier n’y échappe pas, le prix que les agriculteurs reçoivent pour la vente de leur lait n’a cessé de diminuer depuis l’été passé. Une situation qui étonne notamment Damyre Bougard : "À l’heure d’aujourd’hui, je suis payée 40 centimes et je constate que du lait discount est encore à 1,08 euro dans les grandes surfaces", ce qui représente 30% de moins qu’en septembre dernier. Pas cher payé pour cette agricultrice du Brabant Wallon qui tire en moyenne, chaque jour, 2000 litres de lait grâce à la traite de ses 78 vaches laitières.

Pourtant, dans les rayons, le prix du lait s’est envolé. +29% entre mai 2022 et mai 2023, selon Test Achats. Mais cette hausse s’explique par une hausse des coûts de production, l’inflation des matériaux d’emballages pendant la crise et des transports. Les coûts salariaux, qui ont fortement augmenté à cause de l’indexation des salaires historiquement élevés, justifient également cette envolée des prix.

Dans le secteur du lait, ces coûts, que subissent tous les acteurs, mettent toujours du temps à se répercuter sur le produit final. Voilà comment s’explique un tel décalage entre le prix à la ferme et au magasin. Le mécanisme est connu, mais certains le surveillent de près. Mais pour Julie Frère, la porte-parole Test Achats, "il faut s’assurer que ce soient bien ces mécanismes-là qui sont en œuvre, et pas seulement une inflation qui serait causée par une marge de profits qui augmente".

Et si le lait coûte aujourd’hui moins cher à la ferme, une répercussion similaire devrait bientôt s’afficher dans les rayons.