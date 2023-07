Consommation de stupéfiants : le testing des drogues lors des festivals belges est loin d’être systématique

Pour la responsable de Modus Vivendi, organiser des "testings" de drogues sur les lieux de festivals ou de soirée a des avantages. "On va sur les lieux même de consommation", explique Catherine Vanhuyck. "On touche aussi un public plus jeune et plus féminin qui a peut-être plus difficile à franchir la porte de notre centre et qui est aussi moins au fait des conseils de réduction des risques et beaucoup moins en contact avec tout ce qui est secteur de la santé", ajoute-t-elle.

Pour cette responsable, les services de "testing" de drogues sont des acteurs de prévention. "Il y a eu pas mal d’études qui ont montré que les services de testing n’incitent pas à la consommation", explique Catherine Vanhuyck. "Ils n’empêchent pas la consommation, mais ils font qu’elle se passe autrement", ajoute-t-elle. "Tout ne va pas être résolu parce qu’il y a du testing", précise-t-elle en expliquant qu’un service de "testing" n’est jamais seul. "C’est avec des travailleurs autour, un contact, des discussions, une accroche avec les personnes", argumente Catherine Vanhuyck. "Les gens ont plus tendance à faire confiance à un service qui fait du testing quand ils ont un problème", estime-t-elle.