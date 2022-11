Consommation : cette année encore, le Black Friday attire les foules mais divise les commerçants

Pour certains commerçants, la plupart affiliés à de grandes enseignes, cet évènement est bénéfique puisqu’il permettrait de "sortir la tête de l’eau". Pour d’autres au contraire, et plus particulièrement pour les commerçants indépendants, il est hors de question de participer à ce jour de remises monstrueuses : "Avec les coûts de l’énergie, et la difficulté du commerce en général, je ne peux pas me permettre de perdre de la marge. Les soldes, c’est pendant les soldes."

Les petits commerçants sont nombreux à ne pas vouloir rentrer dans le système de fonctionnement des grandes enseignes. D’après le Syndicat Neutre pour Indépendant (SNI), sept petits commerçants sur dix ne font pas le Black Friday. Et ils ne sont pas seuls à refuser cette "fête" des promotions. De nombreux citoyens, sensibilisés notamment aux coûts environnementaux de cette journée, ont décidé de la boycotter pour l’incitation à la surconsommation qu’elle engendre.