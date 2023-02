Consolider ses places fortes, ou partir à la conquête d’autres communes ? Les stratèges du PTB liégeois se tâtent

Le PTB, s’il faut croire les sondages, pourrait devenir le troisième parti, en importance, en région liégeoise, lors des élections communales. Et c’est une jeune femme qui a récemment été élue à la présidence provinciale de ce parti. Elle se nomme Laura Leon Fanjul ; son conjoint, c’est Raoul Hedebouw, mais ce qui lui vaut de sortir de l’ombre, c’est son déjà long passé de militante. Elle est à la barre pour confectionner les listes de candidats au prochain scrutin dans les diverses sections locales. Mais déjà, voici six ans, c’est elle qui, moins publiquement, avec une équipe, a coordonné et dirigé la campagne. Avec quelques succès, avec quelques échecs. Le cas de Grâce-Hollogne où il ne reste plus qu’un élu sur les cinq sièges décrochés en 2018, ou encore le cas de Flémalle, où, faute de suppléant, c’est un libéral qui a repris le mandat d’un pétébiste démissionnaire, font plutôt mauvais genre. D’où une attention particulière, une réflexion en profondeur pour savoir où, comment et avec qui se présenter. Faut-il rechercher un effet de masse, pour peser par exemple sur les intercommunales ? Ça signifie une stratégie d’occupation du terrain, mais peut-être au détriment de la consolidation des places fortes que sont les banlieues ouvrières, sérésienne ou herstalienne. Au fil de la discussion de cet épisode de Liège en Prime, c’est une évolution de la ligne politique qui se profile : le PTB ne va sans doute pas cesser de cogner sur les socialistes, mais va chercher à se ménager des possibilités d’alliances. Où ? Encore quelques mois de patience…