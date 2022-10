Conséquence étrange du changement climatique : dans le Montana, chèvres et mouflons se chamaillent pour du sel !

Bien que ces conflits inter-espèces peuvent sembler anodins, les chercheurs affirment qu’ils témoignent d’un bouleversement profond dans la biodiversité. Ils ont même vocation à se multiplier, conséquence des dérèglements climatiques et de la destruction des habitats naturels de nombreuses espèces animales.

"Comme nous observons des changements potentiels dans la disponibilité des ressources et une augmentation de leur rareté, il est de plus en plus probable que cela se produise plus souvent", a souligné Forest P. Hayes au Post. "Il est donc vraiment important de comprendre ces conflits et leurs ramifications pour les espèces impliquées."