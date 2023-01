Conséquence du covid : moins de pécule et de jours de vacances pour plus de 300.000 travailleurs

Ainsi, dans l'hypothèse d'un chômage corona ininterrompu lors des six premiers mois de 2022, le travailleur perdrait la moitié de ses 20 jours de congé légaux et la moitié du pécule de vacances. Cela peut poser particulièrement problème aux travailleurs soumis à une fermeture collective durant les mois d'été. Il peut même arriver que ces travailleurs n'aient plus assez de jours de congés légaux pour couvrir cette fermeture collective. Selon le syndicat chrétien, il est question au total de plus de 6,8 millions de jours de chômage corona non-assimilés. "Plus de 300.000 travailleurs sont ainsi pénalisés", déplore le syndicat, qui réclame au gouvernement fédéral une solution à ce problème.