Conseillère funéraire, chasseur d'orages… sur TikTok, les métiers atypiques cartonnent.

Peu d’employés ont une fiche de poste aussi dangereuse que celle de Yannick Devesvre. Et pour cause, il est un chasseur d’orages et de tornades. Ce Lyonnais parcourt l’Hexagone et le monde entier pour capturer ces phénomènes météorologiques et aider, ainsi, les scientifiques à comprendre comment ils se produisent.

Le trentenaire donne un aperçu de ses missions périlleuses sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur TikTok. Il est suivi par 47.400 personnes sur la plateforme de vidéos courtes. Ses publications ne manquent pas de faire réagir les internautes, qui oscillent entre émerveillement et terreur. Mais cette activité est loin d’être sans risque : Tim Samaras est décédé le 31 mai 2013 alors qu’il chassait la tornade El Reno dans l’Oklahoma. C’est pourquoi Yannick Devesvre alerte le grand public sur la dangerosité de son métier sur les réseaux sociaux.