Conseil national de sécurité : retrouvez la conférence de presse en direct

Le Conseil national de sécurité tenait une réunion ce jeudi. Une discussion sur la situation en Ukraine et son impact sur notre sécurité nationale était à l'ordre du jour à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2023. Le Conseil national de sécurité s'est également penché sur la lutte contre la criminalité liée à la drogue, et sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de cybersécurité. Le Premier ministre Alexander De Croo ainsi que les ministres de la Justice Vincent Van Quickenborne, de l'Intérieur Annelies Verlinden et des Finances Vincent Van Peteghem donnent leur conférence de presse à l'issue de cette réunion.