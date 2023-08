Récoltez vos graines de tomates !

"Je vous recommande de le faire car ça va vous permettre d’être plus économique et à partir d’un fruit d’avoir des centaines de plans l’année prochaine. Vous récupérez les graines, vous les mettez dans un verre d’eau pour les rincer. Après, dans une écumoire, vous enlevez le gel. Vous les mettez sur une feuille de torchon et vous les faites sécher pendant une heure ou deux et ensuite vous les récupérer et les placer sur une assiette et vous les laissez pendant 48 heures le temps qu’elles sèchent"

Ensuite les graines de tomates trouvent place au congélateur ! Ce qui leur permet de conserver leur pouvoir germinatif au moins pendant… 40 ans !