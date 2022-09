Conseil énergie extraordinaire : les 27 demandent le plafonnement du prix du gaz importé dans l'UE, une victoire pour la Belgique

Les 27 ont donné pour mandat à la Commission européenne de faire une proposition formelle de plafonnement des revenus des producteurs d'électricité engrangeant actuellement des profits records. Ce plafonnement serait accompagné de contributions solidaires de crise demandées aux entreprises actives dans le fossile.

Le second point est une intervention "temporaire et d'urgence" sur le marché du gaz. Les ministres ont finalement demandé à la Commission européenne de présenter des mesures "pour coordonner des réductions de la demande d'électricité" à travers l'Union et pour "aider à résoudre les problèmes de liquidités" sur les marchés de l'énergie, selon les explications du ministre tchèque.