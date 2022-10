Conseil des droits de l’homme de l’ONU : revers américain après le refus d’un débat sur les Ouïghours en Chine

Pendant les débats jeudi au Conseil, l’ambassadeur chinois Chen Xu a mis en garde les autres pays en développement et appelé à leur solidarité :

"En présentant ce texte, les États-Unis et les autres auteurs s’efforcent de prendre des raccourcis dangereux. […] C’est aujourd’hui la Chine qui est prise pour cible, demain il pourrait s’agir de tout autre pays en développement".

Le projet de décision faisait suite à la publication le 31 août d’un rapport du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme sur le Xinjiang qui évoque de possibles "crimes contre l’humanité" et des "preuves crédibles" de tortures ainsi que de violences sexuelles et appelle la communauté internationale à agir.

Depuis plusieurs années, la Chine est accusée – preuves matérielles et documents à l’appui – par des pays occidentaux et des organisations de défense des droits de l’homme d’avoir enfermé au Xinjiang plus d’un million de Ouïghours et d’autres membres de minorités majoritairement musulmanes, y compris des Kazakhs, dans des camps.