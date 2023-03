Conseil de sécurité de l’ONU – Biélorussie : la majorité des membres inquiets par le risque d’une prolifération nucléaire

"Soyons clairs, aucun autre pays n’a évoqué la possibilité de l’usage d’armes nucléaires dans ce conflit, aucun pays ne menace la souveraineté russe", a souligné l’ambassadeur britannique adjoint James Kariuki. L’annonce russe "est une nouvelle tentative d’intimider et de contraindre. Ça n’a pas marché jusqu’ici et ça ne marchera pas. Nous continuerons à soutenir les efforts de l’Ukraine pour se défendre", a-t-il ajouté.

On ne guérit pas le mal par le mal

Si France, États-Unis, Royaume-Uni et d’autres membres du Conseil ont clairement condamné l’annonce de Moscou, certains ont renvoyé Russes et Occidentaux dos-à-dos, s’inquiétant d’une prolifération nucléaire. "On ne guérit pas le mal par le mal", a lancé l’ambassadeur brésilien Ronaldo Costa Filho.