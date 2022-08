Conseil d'Etat : Le permis wallon pour détention d'un animal de compagnie remis en question par les professionnels du secteur

Pour le commerce de chien ou de chat, tout vendeur est censé être un professionnel agréé. C'est surtout pour le commerce des autres animaux de compagnie comme les oiseaux, poissons, reptiles ou les rongeurs que le président de l'ASBL Andibel, Léonard Monami conteste les conditions du permis demandé

On est contre la discrimination entre professionnels et amateurs.

"On n’est pas contre le décret parce qu’on ne souhaite pas non plus vendre des animaux à des gens qui les maltraitent, précise Léonard Monami. On est contre la mise en œuvre et, notamment la discrimination entre professionnels et amateurs. Pour vous citer un exemple : la bourse d’oiseaux de Visé où sont présent des vendeurs néerlandais, flamands, wallons particuliers. Et sont aussi présent 3 marchands professionnels. Et bien, les 3 marchands professionnels devront demander le fameux permis alors que les autres non. Ni les Hollandais, ni les Flamands, ni les Wallons amateurs".

Pour l'association Andibel, les conditions d'octroi de permis de détention vont défavoriser les professionnels par rapport aux particuliers qui ne sont pas obligés, eux, de réclamer le fameux permis au client...