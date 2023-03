Conseil d’entreprise en cours chez Delhaize : "un dialogue de sourds", de source syndicale

Cela fait trois semaines que la direction du groupe Delhaize a annoncé sa volonté de franchiser, en d’autres mots confier à des indépendants, ses 128 derniers magasins "intégrés", c’est-à-dire des magasins qui appartiennent à Delhaize et que la firme gère directement.

Un nouveau conseil d’entreprise se tient ce mardi matin à 9h30 au siège du groupe, à Zellik. Depuis le 7 mars, date de l’annonce, les discussions entre la direction et les syndicats sont dans l’impasse.

D’un côté, les syndicats demandent le retrait du plan. De l‘autre, la direction campe sur ses positions.

Sur place, à l’entame du conseil d’entreprise, près de 600 membres du personnel sont présents. Rosetta Scibilia, employée chez Delhaize depuis 36 ans déclare : "on attend que ça se passe autrement que lors des deux premiers conseils d’entreprise. C’est-à-dire qu’il y ait une ouverture de l’entreprise, qu’elle nous écoute. Le plan qu’ils nous proposent est imbuvable, les travailleurs n’en veulent pas".

Alors qu’aux abords du siège de Delhaize, les salariés de Delhaize affluent des quatre coins du pays, Francine Mathieu, employée depuis 35 ans chez Delhaize, caissière en région liégeoise, dit encore avoir "une petite lueur d’espoir", que les dirigeants de Delhaize "se rendent compte qu’ils ne peuvent pas faire ça". "On doit se montrer, on doit leur dire qu’on est des êtres humains et qu’on n’est pas des articles à solder", ajoute-t-elle au micro de la RTBF.

Les premières échos qui nous parviennent de la réunion entre la direction de Delhaize et les syndicats indiquent qu’on ne prend pas le chemin du dialogue espéré par les syndicats et le personnel de Delhaize. "La direction n’écoute qu’elle-même. C’est un dialogue de sourds" apprend-on de source syndicale. "Nous venons de répéter qu’il faut le retrait du plan. La direction refuse ce retrait", nous écrit une source syndicale présente autour de la table.