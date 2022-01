Conseil communal houleux à Couvin : 3 sans-abris ont interrompu la séance à plusieurs reprises

Mais du côté de la Ville de Couvin, on conteste cette version. Personne n’est chassé de la ville, répond Maurice Jennequin, le bourgmestre, qui assure essayer de trouver des solutions. Même si un abri de nuit est exclu pour le moment. "Si on le met à Couvin, on risque d’en avoir 50 ! Ils vont descendre de Charleroi ou Namur et venir à Couvin, parce que c’est mieux d’être dans une petite structure qu’une grande, dans une grande ville."

Le bourgmestre a décidé de reloger ces personnes dans des bâtiments moins délabrés, à Dailly ou Bourlée. Maurice Jennequin rajoute aussi qu'un abri de nuit coûterait trop cher, en raison des infrastructures et du personnel demandés.

Ci-dessous, vous retrouverez le récit des débats mouvementés d’hier.