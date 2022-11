Conseil communal à Tubize : l’opposition dézingue la majorité, le bourgmestre chahuté

Mourad Abdelali a lui aussi pris la parole brièvement, dans la foulée des interventions de l’opposition, pour regretter sa mise à l’écart par le collège communal. Au cours de la soirée, le ton est plusieurs fois monté entre lui, le bourgmestre et d’autres membres de la majorité.

En fait, une réconciliation entre DéFI, le PS et Ecolo paraît impossible. Le conseil communal a acté une séparation, sans qu’on puisse encore parler d’un divorce. DéFI reste à bord pour l’instant, en espérant, sans doute, un rapprochement avec le Renouveau communal et le MR pour évincer ses partenaires actuels.

Mais pour constituer cette majorité alternative, il faut rassembler DéFI et tous les élus de l’opposition. Et manifestement, le compte n’y est pas. Lundi soir, Jean-Marc Zocastello (Les Engagés), un conseiller du Renouveau communal que l’on dit très proche du bourgmestre, a même apporté son soutien au PS et à Ecolo sur un point très important de l’ordre du jour : le règlement taxe sur la gestion des déchets. Sans son vote, le point aurait été rejeté, car DéFI a voté contre et deux élus socialistes étaient absents.

Une majorité alternative s’est donc bien mise en place brièvement lundi soir, mais pas celle que certains avaient imaginée. Voilà qui rend de moins en moins plausible le scénario d’une alliance entre DéFI, le Renouveau communal et le MR. Mais en politique, tout est possible. Il arrive bien souvent que la vérité d’un jour ne soit pas celle du lendemain.