Consécration, Missy Elliot entre au Rock & Roll Hall of Fame

Après 5 grammy Awards, plusieurs MTV Video Award et une intronisation au Songwriters Hall of Fame, Missy Elliot devient la première artiste hip hop à figurer au sein de ce temple du rock principalement composé d’hommes.

Joel Peresman, le président de l’institution n’est pas un puriste, pour lui : "Les gens essaient toujours de limiter la définition du rock & roll, mais nous avons toujours décidé de voir large. Il inclut beaucoup de genres différents. Cette promotion montre vraiment l’immensité du rock & roll".

Celle qui a fait ses débuts aux côtés de Timbaland sera récompensée à New York avec Rage Against The Machine, George Michael et Kate Bush.