Conquête spatiale : l’hibernation, une idée loin d’être à dormir debout

Selon cette dernière, certaines études montreraient que la température du corps d’un macaque serait régulée par certaines zones de l’hypothalamus : "c’est la zone vraiment de thermorégulation qui permet d’activer ces neurones spécifiques, des neurones excitateurs, qui se trouvent dans une zone particulière, la zone pré-optique de l’hypothalamus". Ces neurones permettent d’engendrer cette fameuse hypothermie artificielle. Cet hypométabolisme observé chez les primates serait proche de la torpeur chez l’humain. "Ce qui permettrait donc d’envisager ces vols spatiaux de longue durée" croit Sarah Baatout. Cependant, "on se rend compte, c’est que chez la souris, il y a une diminution du rythme cardiaque, des fonctions respiratoires, mais chez le macaque, on voit le contraire. Donc il y a une augmentation de la fréquence cardiaque et les muscles qui commencent à se contracter. On a alors des frissons et une augmentation de la locomotion". La chercheuse espère avoir des réponses à ces questions primordiales d’ici une dizaine d’années.

Et Sarah Baatout de citer l’expérience menée sur un petit écureuil : "un petit écureuil qui s’appelle le spermophile rayé. Il hiberne la moitié de l’année et ne perd pas de masse musculaire. Les chercheurs se sont rendu compte que dans les bactéries des intestins – donc le microbiote intestinal -, certaines bactéries peuvent aider le corps notamment en transformant l’urée, donc les déchets métaboliques en azote et l’azote en fait est fondamental pour produire les acides aminés, les protéines qui sont la base des muscles". Pour Sarah Baatout, pour éviter la fonte musculaire, le petit écureuil profite des bactéries de son intestin pour garder et pour continuer à pouvoir produire des protéines grâce à l’azote que ces bactéries produisent.