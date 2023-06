Conner Rousseau, sexe, rumeurs et vidéo

Conner Rousseau, le président de Vooruit, a donc fait son coming out sur les réseaux sociaux. Il révèle sa bisexualité. Une opération de communication pour faire taire les rumeurs. Son avocate parle d’une chasse aux sorcières.

Et alors ?

Conner Rousseau est bi, et alors ? Cette vidéo à de quoi surprendre. Car la Belgique est un pays où la presse, et globalement la population, est relativement préservée de la confusion entre vie privée et vie publique. On est loin de ce qu’on peut voir en Italie ou au Royaume Uni où la presse à scandale, les tabloïds font leurs choux gras de n’importe quelle rumeur ou de photo volée.

Elle a de quoi surprendre car la Belgique fait partie des trop rares pays dans le monde où la sexualité des élus n’est presque plus une question publique ou politique. Elio di Rupo a été Premier ministre, sans que son homosexualité soit un élément bloquant. Sauf à un moment dans les années 90, en pleine affaire Dutroux, où il a fait l’objet d’une cabale qui a été déjouée, l’affaire Trusgnach.

Au fond, qui pense encore qu’un homme ou une femme politique doit faire un coming out ? Qui pense qu’un ou une élue doit faire un aveu d’homo ou de bisexualité dans un pays où Petra de Sutter, femme trans, est ministre sans que ça préoccupe grand monde ? Même les partis conservateurs n’en font pas un fromage.

Traque

La sexualité des politiques n’est donc pas vraiment un sujet, mais alors pourquoi révéler sa bisexualité ? Cette vidéo est sur le ton de la confession, de l’aveu, d’une forme de libération aussi. Conner Rousseau explique devoir encore lutter avec sa sexualité. Il explique que c’est quelque chose qui le ronge et que l’année prochaine, année électorale va être très difficile. Il dit ne pas vouloir prendre le risque de ne pas pouvoir donner le meilleur de lui-même. Il a préféré vider son sac, quelque part, pour pouvoir trouver un peu d’apaisement personnel.

Mais bien qu’elle ait tous les aspects du coming out, la vidéo est aussi une tentative de déminage. Dans la vidéo, il dit se sentir traqué. Selon nos confrères de la VRT, il fait référence à une enquête préliminaire du parquet de Bruges, après le signalement d’un possible comportement inapproprié de Conner Rousseau envers un jeune homme de 17 ans. Mais cette enquête a été classée sans suite car aucun délit n’a été identifié. Et puis il y a une deuxième enquête préliminaire en cours, au parquet d’Anvers, toujours envers un garçon mineur, mais élément important, il n’y a aucune plainte qui a été déposée à l’encontre de Conner Rousseau, il n’y a pas d’inculpation ou d’instruction judiciaire.

Rumeurs

La révélation de Conner Rousseau répond donc à une volonté de couper court à des rumeurs. Son avocate est d’ailleurs assez claire à ce sujet. Elle évoque des accusations sans fondements qui prennent la forme d’une chasse aux sorcières. C’est donc ce contexte, combiné avec l’approche de la campagne électorale, qui aurait poussé Conner Rousseau à couper l’herbe sous le pied à ces rumeurs. Il craignait d’être mis en difficulté et a donc préféré anticiper, pour garder le contrôle et éviter un déballage. La presse flamande, en tout cas la presse de qualité, était au courant de ces enquêtes judiciaires, plusieurs journalistes ont mené leurs propres investigations mais sans trouver d’éléments étayés et solides.

Communication verrouillée

Conner Rousseau devait ressentir comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Il a décidé de s’exprimer dans une vidéo Youtube pour couper court aux rumeurs, sans aucune question des journalistes. C’est une boîte privée qui a réalisé la vidéo, Conner Rousseau est filmé chez lui, interrogé par un producteur de télévision qui a d’ailleurs cherché à vendre la vidéo aux médias flamands. Pour cette raison, la VRT a refusé de publier des extraits. La VRT qui regrette aussi de ne pas avoir pu poser des questions, Conner Rousseau refusant toute interview.

Plus qu’un coming out, une opération de communication, très cadenassée donc. Conner Rousseau a annoncé prendre du recul quelque temps avec la vie politique pour se ressourcer. L’idée est de rester en retrait durant l’été et de revenir à la rentrée. L’étoile montante de la politique flamande, devenu l’un des hommes politiques les plus populaires de Flandre en très peu de temps, vit là certainement le moment le plus compliqué de sa carrière.