Conner Rousseau réélu à la présidence de Vooruit avec 95,6% des voix

"Nous avons réformé notre parti. Nous sommes prêts pour réformer le pays", a déclaré Conner Rousseau dimanche à l’occasion de la journée des familles et du congrès des socialistes flamands de Vooruit qui avait lieu au parc d’attractions Plopsaland à La Panne (Flandre occidentale). Le député flamand a été réélu à la présidence du parti avec 95,6% des voix.

Après des résultats électoraux très décevants en 2019, le parti est notamment passé de 13 à 9 sièges à la Chambre, Conner Rousseau a pris la tête des socialistes flamands en devenant à 27 ans le plus jeune président de parti de l’histoire. Sous son mandat, Conner Rousseau a mis fin aux querelles internes, affiné l’organisation interne et changé le nom de sp.a en Vooruit. Un travail a également été réalisé sur le contenu avec des propositions, entre autres, sur la garde des enfants, l’éducation, la migration, le travail ou encore le climat. Ces propositions ont été validées en congrès dimanche.

Elles complètent l’ossature du programme électoral de Vooruit. Le parti progresse à nouveau dans les sondages, ce qui conforte Conner Rousseau dans ses ambitions pour 2024. Selon Conner Rousseau, son parti est la seule alternative pour celles et ceux qui veulent éviter "le chaos et la stagnation". Selon lui, un vote pour les extrêmes est "toujours un vote pour le chaos et le déclin", un vote pour un parti 'classique' est toujours "un vote pour la stagnation" et un vote pour les séparatistes flamands est "un vote pour les conflits".

Le président des socialistes flamands a d’ailleurs qualifié d'"autre science-fiction" d’éventuelles discussions "pendant des années" autour du confédéralisme, car les gens ont vu que "leur vie ne s’est pas améliorée d’un millimètre."