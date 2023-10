Conner Rousseau : la fragilité et l’arrogance

Conner Rousseau, le président des socialistes flamands, est-il encore crédible ? Hier, il a dû s’excuser pour des propos racistes envers la communauté rom. Cette séquence révèle à la fois sa fragilité et son arrogance.

Damage control

Conner Rousseau, le nouveau phénomène politique, qui est entré en politique grâce à sa maîtrise de la communication, qui s’est déguisé en lapin dans une émission de variété, qui rassemble des centaines de milliers de personnes sur sa chaîne YouTube et son Instagram, qui a redressé de manière spectaculaire la courbe des sondages pour les socialistes flamands, l’homme politique en forme au nord du pays, est depuis l’été en mode "damage control", en opération de sauvetage pour limiter au maximum les dégâts causés par des actes non contrôlés.

Cet été, il a été contraint de dévoiler maladroitement ses difficultés concernant son identité sexuelle pour faire face à des plaintes, jusqu’ici classées sans suite. Hier, il a dû s’excuser pour avoir proféré des propos jugés suffisamment racistes par des policiers pour entraîner un procès-verbal.

Conner Rousseau apparaît soudainement fragile, comme un homme qui ne maîtrise pas certaines pulsions ou comportements agressifs, comme quelqu’un peu fiable. Il a avoué hier qu’il avait été effrayé par lui-même en prenant connaissance des propos qu’il prétendait avoir oubliés.

Racisme ordinaire

Semble-t-il aussi être un homme politique raciste ? C’est, malheureusement, le moins grave de ses problèmes. En qualifiant ces propos de "Zattezever", de propos d’ivrogne, il cherche à démontrer qu’il n’y avait pas d’intention raciste de sa part. Mais en même temps, il entérine aussi une forme de banalisation du racisme en affirmant, je cite : "J’ai exprimé la frustration de nombreuses personnes dans la région d’une manière vraiment erronée". En disant cela, il se positionne également comme le représentant de toutes celles et ceux qui en Flandre ressentent ces frustrations envers les Roms et, plus généralement, les personnes d’origine étrangère. C’est exactement le même type de justification qu’il avait utilisé après avoir déclaré qu’il ne se sentait pas en Belgique à Molenbeek. Cette fois-là, il n’était pas ivre, et ces déclarations avaient renforcé son image. Incarner une forme de racisme populaire semble même faire partie de sa stratégie.

Arrogance

Nous avons donc un président de parti qui, selon la presse flamande, a téléphoné aux autorités de la ville pour faire pression afin que les images des caméras corporelles des policiers ne soient pas diffusées. Conner Rousseau, comme le souligne le politologue Dave Sinardet, "donne l’image de quelqu’un qui se considère au-dessus des autres". Quelqu’un qui n’hésite pas à lancer une procédure en référé pour faire interdire la publication d’articles sur cette affaire, portant ainsi atteinte à la liberté de la presse et, par conséquent, au droit à l’information du public. Ainsi, grâce à cette arrogance, il a pu organiser hier une conférence de presse dans les journaux télévisés du soir où il s’est excusé pour des propos dont la nature exacte n’avait pas encore été révélée.

Het Laaste Nieuws a dès lors, très tardivement décidé de publier hier. Qu'a-t-il vraiment dit ? Qu'il faudrait que les policiers utilisent leurs matraques sur les Roms, que c’est la seule manière de leur apprendre le respect ? Quelque chose du genre, mais ce n’est pas précis. La censure a fait son travail. Elle laisse des traces entre le petit prodige de la communication et une partie de la presse flamande.

En conclusion, il est possible d’être à la fois fragile et arrogant. En fait, l’arrogance est souvent le symptôme de la fragilité.