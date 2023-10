Conner Rousseau a-t-il tenu des propos racistes face à des policiers, début septembre ?

La presse flamande, plus précisément Het Nieuwsblad, a publié des échanges de SMS qui ont eu lieu les 3, 4 et 5 septembre, dans lesquels Conner Rousseau demande au chef de corps de la police de Sint-Niklaas d’éviter que les images de la bodycam n’arrivent dans les médias sociaux.

La semaine dernière, d’autres médias, Het Laatste Nieuws et VTM prévoyaient de publier et diffuser des extraits du procès-verbal dressé par la police. Conner Rousseau s’est tourné vers la justice en référé pour demander et obtenir l’interdiction de cette publication, au nom des droits de la défense et au nom du respect du secret de l’enquête.