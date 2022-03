'Connemara', le dernier roman de Nicolas Mathieu

"L’amour n’était pas cette symphonie qu’on vous serinait partout, publicitaire et enchantée. L’amour, c’était des listes de courses sur le frigo, une pantoufle sous un lit, un rasoir rose et l’autre bleu dans la salle de bains, des cartables ouverts et des jouets qui traînent, une belle-mère qu’on emmène chez le pédicure pendant que l’autre va porter des vieux meubles à la déchetterie. Et tard le soir, dans le noir, deux voix qui se réchauffent. On les entend à peine, qui disent des choses simples et sans relief. "Il n’y a plus de pain pour le déjeuner. Tu sais j’ai peur quand t'es pas là". "Mais justement, je suis là ! "